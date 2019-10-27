Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda erkek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Nurdağı'nda erkek cesedi bulundu

Nurdağı'nda erkek cesedi bulundu

1 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Başpınar Viyadüğü'nün altında bir kişinin cesedi bulundu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Başpınar Viyadüğü'nün altında bir kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, TAG otoyolu Başpınar Mahallesi Başpınar Viyadüğü altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada, ölen kişinin 16 yaşındaki İbrahim Ethem Sönmez olduğu tespit edildi.

Sönmez'in cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Nurdağı'nda erkek cesedi bulundu

Gaziantep, Başpınar, Nurdağı, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lider Alanyaspor, Gaziantep ile deplasmanda berabere kaldı
Sumudica sert konuştu: Bu takım benimle küme düşerse antrenörlüğü bırakacağım Trump'tan "Suriye'de kalacak mısınız?" sorusuna yanıt: İşimiz bitti, sadece petrolü muhafaza etmek için orada olacağız Terör örgütü PKK'nın bomba yerleştirerek tuzakladığı araç imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 18:33:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda erkek cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]