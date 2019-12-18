Nurdağı'nda et ve et ürünleri satan iş yerleri denetlendi - Son Dakika

Nurdağı Belediyesi, ilçede et ve et ürünlerinin satışını yapan iş yerlerinde denetim yaptı.



Zabıta ekipleri, halkın sağlıklı gıda tüketmesi amacıyla et ve et ürünleri satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, iş yerlerinde, personel hijyeni, genel temizlik, tezgah ve dolaplardaki etlerin mezbaha kesim belgeleri ile damgalarının kontrolü yaptı.



Belediye veterineri eşliğinde gerçekleştirilen denetimde, genel temizlik, personel hijyenin kurallarıyla ilgili uyarılarda bulunurken, et ve et ürünlerin saklama koşullarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Zabıta yetkilileri denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.