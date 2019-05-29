Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Fırınlar denetlendi.
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Nurdağı'nda Fırınlar denetlendi.

1 saat önce

nurdağı ilçesinde zabıta ekipleri fırınları denetledi.

Nurdağı'nda Fırınlar denetlendi., System.String[]
nurdağı ilçesinde zabıta ekipleri fırınları denetledi. Ekipler, 5 fırın sahibine eksikler nedeniyle uyarılarda bulundu.

Nurdağı ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ve zabıtalar tarafından ilçede faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul satışı yapılan iş yerler denetlendi. Ekipler fırınlarda hijyen kontrolleri yaparken, ekmek gramajlarını da ölçtü. Ekipler 5 fırın sahibine eksikler nedeniyle ikazlarda bulundu.

Ekipler denetimlerin arttırılarak devam edeceğini belirtti. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:39 Kaynak: İHA
Zabıta, Nurdağı, Güncel
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