Nurdağı'nda Fırınlar denetlendi.
1 saat önce
nurdağı ilçesinde zabıta ekipleri fırınları denetledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:39 Kaynak: İHA
nurdağı ilçesinde zabıta ekipleri fırınları denetledi. Ekipler, 5 fırın sahibine eksikler nedeniyle uyarılarda bulundu. Nurdağı
ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ve zabıtalar tarafından ilçede faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul satışı yapılan iş yerler denetlendi. Ekipler fırınlarda hijyen kontrolleri yaparken, ekmek gramajlarını da ölçtü. Ekipler 5 fırın sahibine eksikler nedeniyle ikazlarda bulundu.
Ekipler denetimlerin arttırılarak devam edeceğini belirtti. - GAZİANTEP
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