Nurdağı'nda Gazişehir Okul Meclisi Toplantısı Yapıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün talimatıyla uygulamaya konulan "Gazişehir Okul Meclisleri" projesi kapsamında Nurdağı İlçe Meclisi toplantısı yapıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün talimatıyla uygulamaya konulan "Gazişehir Okul Meclisleri" projesi kapsamında Nurdağı İlçe Meclisi toplantısı yapıldı.





Okullarda eğitimin niteliğinin arttırılması, karar alma ve yönetim konusunda katılımcılığın sağlanması, öğrenci, öğretmen, yönetici iş birliğinin artırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında oluşturulan Gazişehir Nurdağı İlçe Meclisi, ilk toplantısını Kaymakamlık Salonunda gerçekleştirdi.





Feyzullah Yıldırır Anadolu Lisesi öğrencisi Veysel Bozkurt başkanlığında düzenlenen toplantıya, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Belediye Başkan Vekili Hasan Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.





Toplantıda öğrencilerin sorunları dinlenerek, eğitim öğretim hakkında görüş alışverişlerinde bulunuldu.

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