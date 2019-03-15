Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Gazişehir Okul Meclisi Toplantısı Yapıldı

Nurdağı'nda Gazişehir Okul Meclisi Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün talimatıyla uygulamaya konulan "Gazişehir Okul Meclisleri" projesi kapsamında Nurdağı İlçe Meclisi toplantısı yapıldı.

Nurdağı'nda Gazişehir Okul Meclisi Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Gaziantep Valisi Davut Gül'ün talimatıyla uygulamaya konulan "Gazişehir Okul Meclisleri" projesi kapsamında Nurdağı İlçe Meclisi toplantısı yapıldı.


Okullarda eğitimin niteliğinin arttırılması, karar alma ve yönetim konusunda katılımcılığın sağlanması, öğrenci, öğretmen, yönetici iş birliğinin artırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında oluşturulan Gazişehir Nurdağı İlçe Meclisi, ilk toplantısını Kaymakamlık Salonunda gerçekleştirdi.


Feyzullah Yıldırır Anadolu Lisesi öğrencisi Veysel Bozkurt başkanlığında düzenlenen toplantıya, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Belediye Başkan Vekili Hasan Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Toplantıda öğrencilerin sorunları dinlenerek, eğitim öğretim hakkında görüş alışverişlerinde bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:36 Kaynak: AA

Gaziantep, Nurdağı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı Sobaya Yanıcı Madde Dökerken Kendilerini Yaktılar; O Anlar Kamerada Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 17:56:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Gazişehir Okul Meclisi Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]