Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Geleneksel El Sanatları Sergisi Açıldı

Nurdağı'nda Geleneksel El Sanatları Sergisi Açıldı

1 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM ) ve Nurdağı Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından hazırlanan geleneksel el sanatları sergisi açıldı.

Nurdağı'nda Geleneksel El Sanatları Sergisi Açıldı, System.String[]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM ) ve Nurdağı Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından hazırlanan geleneksel el sanatları sergisi açıldı.

HEM Toplantı Salonunda düzenlenen serginin açılışını Kaymakam Lokman Düzgün yaptı.

Kaymakam Düzgün, açılıştaki konuşmasında, kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin sergisini açmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Düzgün, devletin her konuda olduğu gibi kadınların yeteneklerini geliştirme ve kadınların iş hayatına katılımı konusunda önemli çalışmalar yaptığını, bugünkü açılışın da bu çalışmaların bir sonucu olduğunu belirtti.

Düzgün, ÇATOM Sorumlusu Aysel Karakuş'a, HEM Müdürü Zeki Göçer'e, usta öğreticilere ve kursiyerlere emekleri için teşekkür etti.

Açılışın ardından sergide bulunan çeyizlik el sanatları, elbiseler, el işlemeleri incelendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Gaziantep, Nurdağı, Güncel
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