Nurdağı'nda gıda denetimi - Son Dakika

Nurdağı ilçesinde, belediye zabıta ekipleri, kasap ve marketlerin et ve tavuk reyonları ile çalışanların hijyen, maske ve eldiven kullanımını denetledi.

Ekipler, görevli veteriner hekimle birlikte ilçe merkezindeki kasap ve alışveriş merkezlerindeki et ve tavuk reyonlarında hijyen şartlarına uyulup uyulmadığı, kaçak et satılıp satılmadığı ve çalışanlarının maske ve eldiven kullanıp kullanmadığını kontrol etti.

Denetimlerde hijyen şartlarını yerine getirmeyen ve eksiklikleri bulunan kasaplar uyarıldı.