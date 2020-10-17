Nurdağı'nda gıda denetimi - Son Dakika

Nurdağı'nda gıda denetimi
17.10.2020 12:37
Nurdağı ilçesinde, belediye zabıta ekipleri, kasap ve marketlerin et ve tavuk reyonları ile çalışanların hijyen, maske ve eldiven kullanımını denetledi.
Nurdağı ilçesinde, belediye zabıta ekipleri, kasap ve marketlerin et ve tavuk reyonları ile çalışanların hijyen, maske ve eldiven kullanımını denetledi.
Ekipler, görevli veteriner hekimle birlikte ilçe merkezindeki kasap ve alışveriş merkezlerindeki et ve tavuk reyonlarında hijyen şartlarına uyulup uyulmadığı, kaçak et satılıp satılmadığı ve çalışanlarının maske ve eldiven kullanıp kullanmadığını kontrol etti.
Denetimlerde hijyen şartlarını yerine getirmeyen ve eksiklikleri bulunan kasaplar uyarıldı.
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