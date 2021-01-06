Nurdağı'nda gıda denetimi yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kasap ve marketlerin gıda, et ve tavuk reyonları ile çalışanların hijyen şartlarına uyumlarını denetledi.

Ekipler, ilçe merkezindeki kasap ve alışveriş merkezlerindeki gıda, et ve tavuk reyonlarında hijyen şartlarına uyulup uyulmadığı, kaçak et satılıp satılmadığı ve çalışanların maske ve eldiven kullanıp kullanmadığını kontrol etti.

Denetimlerde hijyen şartlarını yerine getirmeyen ve eksiklikleri bulunan kasaplar uyarıldı.