Nurdağı'nda hasta, yaşlı ve muhtaç ailelere sıcak yemek - Son Dakika

Nurdağı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yapılan Aşevi Projesi kapsamında günlük 65 aileye 4 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor.

SYDV tarafından ramazanda başlatılan ve yıl boyunca süreceği belirtilen yemek dağıtımı başladı.

Hasta, yaşlı ve kimsesi olmayanlara yemek servisinin yapıldığı uygulamada, muhtaç olup evinde yemek yapamayacak durumda olanlara da destek olunuyor.

Uygulamada kapsamında günlük 65 aileye 4 çeşit sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.