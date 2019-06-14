Nurdağı'nda hububat hasadı başladı
3 saat önce
Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde buğday ve arpa hasadı başladı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:35 Kaynak: İHA
'in Nurdağı
İlçesinde buğday ve arpa hasadı başladı.
Nurdağı'nda yaklaşık 150 bin dekar arazide ekili bulunan buğday ile 15 bin dekarda ekili olan arpanın hasadına başladı. Bu yıl mevsimsel yağışların iyi gitmesine rağmen tane dolum dönemindeki aşırı sıcaklar, ilçedeki hububat rekoltesini düşürdü.
Hasada başlayan çiftçi, rekoltenin beklenilen altında kalmasının üzüntüsünü yaşıyor. - GAZİANTEP
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