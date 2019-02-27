Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Huzur Uygulaması

Nurdağı'nda Huzur Uygulaması

26 dakika önce

Gaziantep'in nurdağı ilçesinde polis trafik ve asayiş ekipleri tarafından huzur operasyonu yapıldı.

Nurdağı'nda Huzur Uygulaması, System.String[]
Gaziantep'in nurdağı ilçesinde polis trafik ve asayiş ekipleri tarafından huzur operasyonu yapıldı.

Gaziantep'in Nurdağı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri ilçe merkezinde ve ilçedeki ana kavşaklarda gece yarısı huzur ve güven uygulaması yaptı. Şüpheli şahısların kimlikleri, sürücülerin evraklarının kontrol edildiği denetimlerde bazı araçlar ise didik didik arandı. Trafik akışını bozan, aşırı surat yapan sürücülere ceza kesilirken ehliyetsiz sürücülerin kullandığı araçlar ise trafikten men edildi.

Nurdağı halkı ve araç sürücüleri sık sık polisin yapmış olduğu huzur ve güven operasyon uygulamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtiler. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:59 Kaynak: İHA

Gaziantep, Nurdağı, Huzur, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı Usta Oyuncu Aytaç Arman'ın Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu

Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:25:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Huzur Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]