Nurdağı'nda iki tır çarpıştı: 1 yaralı
30 dakika önce
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir tır, başka tıra çarptı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:05 Kaynak: İHA
'in Nurdağı
ilçesinde bir tır, başka tıra çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nurdağı- Osmaniye
yolunun 17'nci kilometresinde H.A. yönetimindeki 33 NG 068 plakalı tır, önünde ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir tıra çarptı. Kazada ön bölümü hasar gören tırın sürücüsü H.A. yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. - GAZİANTEP
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