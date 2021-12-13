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Nurdağı'nda kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Nurdağı'nda kan bağışı kampanyası

13.12.2021 16:55
Nurdağı'nda kan bağışı kampanyası

Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, kan bağışı kampanyasına katıldı.

Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, kan bağışı kampanyasına katıldı.

Korkmaz ile Kavak, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ı Gaziantep Kan Merkezince Nurdağı Nurten Öztürk Ortaokulunda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına katılan Kaymakam Korkmaz, vatandaşları da kan bağışında bulunmaya davet etti.

Öğrenci velileriyle okul yönetimi, öğretmen ve idari personel de kan bağışına destek verdi.

Nurdağı'nda kan bağışı kampanyası
Nurdağı'nda kan bağışı kampanyası

Sinan Korkmaz, Ökkeş Kavak, Kan Bağışı, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nurdağı'nda kan bağışı kampanyası - Son Dakika


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