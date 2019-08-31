Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda kırmızıbiber hasadı
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Nurdağı'nda kırmızıbiber hasadı

3 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 18 bin dönüm arazide üretimi yapılan kırmızı biberde hasat başladı.

Nurdağı'nda kırmızıbiber hasadı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 18 bin dönüm arazide üretimi yapılan kırmızı biberde hasat başladı.


Nurdağı Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi ve kırmızı biber üreticisi Mustafa Kemal Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nurdağı ilçesinde kırmızıbiber hasadının başladığını kaydetti.


Kara, hasadına başlanan kırmızı biberin rekoltesinin memnuniyet verici olduğuna değinerek, ürün için çiftçinin iyi fiyat beklentisinde oluğunu ifade etti.


Gastronomi kenti Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Gözlühüyük, Sayburun, Toplamalar, İncegedik, Gedikli, Mestihüyük gibi 13 mahallede kırmızı biber hasadına başlandığını aktaran Kara, "18 bin dekar alanda 27 bin ton ila 36 bin ton verim beklentimiz var, inşallah iyi bir sezon geçiririz." diye konuştu.


Nurdağı'nda toplanan baharatlık kırmızı biberler, kamyonetlerle götürüldükleri biber tesisinde işleniyor.

Burada özenle işlenen kırmızı biberler diğer illerin yanı sıra birçok ülkeye de gönderiliyor.

Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:32 Kaynak: AA
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