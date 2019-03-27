Nurdağı'nda Kitap Okuma Etkinliği
2 saat önce
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Gaziantep
'in Nurdağı
ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Nurdağı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından, Nurdağı Halk Kütüphanesinde kitap okuma programı gerçekleştirildi.
Kaymakam Lokman Düzgün'ün de katıldığı etkinlikte, öğrencilerle birlikte protokol de kitap okudu.
Programa, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi, Emniyet Müdürü Mahmut Astan, Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım
ve öğretmenler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:28 Kaynak: AA
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