Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Kitap Okuma Etkinliği

Nurdağı'nda Kitap Okuma Etkinliği

2 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Nurdağı'nda Kitap Okuma Etkinliği, System.String[]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.


Nurdağı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Nurdağı Halk Kütüphanesinde kitap okuma programı gerçekleştirildi.


Kaymakam Lokman Düzgün'ün de katıldığı etkinlikte, öğrencilerle birlikte protokol de kitap okudu.


Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi, Emniyet Müdürü Mahmut Astan, Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım ve öğretmenler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:28 Kaynak: AA

Nurdağı, Güncel
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