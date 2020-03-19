Nurdağı'nda koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Nurdağı'nda koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde perşembe günleri açılan semt pazarının koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulmasına izin verilmedi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde perşembe günleri açılan semt pazarının koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulmasına izin verilmedi.
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının kalabalık mekanlardan uzak durulması çağrılarının ardından aldıkları tedbirler kapsamında perşembe günleri ilçede kurulan semt pazarını geçici bir süreyle kapattıklarını belirtti.
Zabıta ekipleri de pazar yerinde gerekli önlemi alarak, konuyla ilgili pazarcı esnafını bilgilendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:10 Kaynak: AA
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