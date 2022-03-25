Nurdağı'nda marketlere yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin, ramazan ayı öncesi marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi devam ediyor.

Ekipler, Nurdağı ilçesinde yer alan zincir marketlerle yerel marketlerde denetimlerde bulundu.

Satılan ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, indirimlerin ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler ile reyon etiketi ile kasa fiyatı uyuşmazlığı kontrolü yapıldı.

İşletmelere ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri ve yayımlanan genelgelerde belirtilen kurallara riayet etmeleri hususunda gerekli uyarılarda bulunuldu.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yazılı açıklamasında, ramazan öncesinde stokçuluk ve fahiş fiyat artışının önüne geçmek için zincir ve diğer marketlerde denetimlerine ara vermeden devam ettiklerini belirterek, ekiplerin hemşehrilerinin mağduriyet yaşamaması için denetimlerini sürdüreceğini kaydetti.