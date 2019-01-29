Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Motosiklet Traktör ile Çarpıştı

Nurdağı'nda Motosiklet Traktör ile Çarpıştı

1 saat önce

Nurdağı Gaziantep D-400 Karayolunun 25'inci kilometresindeki Sakçagözü kırsal Mahallesinde motosiklet traktör ile çarpıştı.

Nurdağı'nda Motosiklet Traktör ile Çarpıştı, System.String[]
Nurdağı Gaziantep D-400 Karayolunun 25'inci kilometresindeki Sakçagözü kırsal Mahallesinde motosiklet traktör ile çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep'in Nurdağı İlçesi kırsal Sakçagözü Mahallesinde meydana geldi. Nurdağı Gaziantep D-400 Karayolunun 25'inci kilometresinde motosiklet traktör ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü yaralandı. Yaralı ihbar ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Sakçagözü, Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa
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