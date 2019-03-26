Nurdağı'nda Muhsin Yazıcıoğlu ve Arkadaşları İçin Mevlit Okutuldu

-Nurdağı BBP Belediye Başkan Adayı Hasan Dilek,Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının ölümünün 10.cu yıl dönümü dolayısı için Mevlit okuttu.

-Nurdağı BBP Belediye Başkan Adayı Hasan Dilek,Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının ölümünün 10.cu yıl dönümü dolayısı için Mevlit okuttu.



Nurdağı BBP Seçim Koordinasyon merkezinde okutulan Mevlit Programına Gaziantep BBP İl Başkanı Metin Demirçubuk, İlçe Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Nurdağı BBP Belediye Başkan Adayı Hasan Dilek, şehit olan Muhsin Yazıcıoğlu ve şehitler için dua ederek, "Hüzünle bir kez daha anıyoruz. Mekanları cennet olsun dedi.



Mevlitin ardından misafirlere yemek ikramı yapıldı. - GAZİANTEP

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