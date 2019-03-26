Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Muhsin Yazıcıoğlu ve Arkadaşları İçin Mevlit Okutuldu

Nurdağı'nda Muhsin Yazıcıoğlu ve Arkadaşları İçin Mevlit Okutuldu

4 dakika önce

-Nurdağı BBP Belediye Başkan Adayı Hasan Dilek,Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının ölümünün 10.cu yıl dönümü dolayısı için Mevlit okuttu.

Nurdağı'nda Muhsin Yazıcıoğlu ve Arkadaşları İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
-Nurdağı BBP Belediye Başkan Adayı Hasan Dilek,Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının ölümünün 10.cu yıl dönümü dolayısı için Mevlit okuttu.

Nurdağı BBP Seçim Koordinasyon merkezinde okutulan Mevlit Programına Gaziantep BBP İl Başkanı Metin Demirçubuk, İlçe Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nurdağı BBP Belediye Başkan Adayı Hasan Dilek, şehit olan Muhsin Yazıcıoğlu ve şehitler için dua ederek, "Hüzünle bir kez daha anıyoruz. Mekanları cennet olsun dedi.

Mevlitin ardından misafirlere yemek ikramı yapıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:33 Kaynak: İHA

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