Nurdağı'nda Muhsin Yazıcıoğlu ve Arkadaşları İçin Mevlit Okutuldu
4 dakika önce
-Nurdağı BBP Belediye Başkan Adayı Hasan Dilek,Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının ölümünün 10.cu yıl dönümü dolayısı için Mevlit okuttu.
-Nurdağı BBP Belediye Başkan Adayı Hasan Dilek,Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının ölümünün 10.cu yıl dönümü dolayısı için Mevlit okuttu.
Nurdağı BBP Seçim Koordinasyon merkezinde okutulan Mevlit Programına Gaziantep BBP İl Başkanı Metin Demirçubuk, İlçe Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Nurdağı BBP Belediye Başkan Adayı Hasan Dilek, şehit olan Muhsin Yazıcıoğlu ve şehitler için dua ederek, "Hüzünle bir kez daha anıyoruz. Mekanları cennet olsun dedi.
Mevlitin ardından misafirlere yemek ikramı yapıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:33 Kaynak: İHA
AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı, Şehit Cenazesini Seçim Afişinde Kullandı
Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi
BBP'nin Gölbaşı Adayı Yücel'den Mansur Yavaş'a Destek: Oyumu Size Atacağım
Sivas'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı