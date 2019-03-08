Nurdağı'nda Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi
1 saat önce
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.
Gaziantep
'in Nurdağı
ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.
Nurdağı Kaymakamlığının salonunda yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Lokman Düzgün, muhtarlardan gelen talepleri dinledi, sorunların çözümü için kurum amirlerine talimat verdi.
Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır
da belediyecilik faaliyetleri hakkında muhtarlara bilgi verdi, talepleri aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:19 Kaynak: AA
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