Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi

Nurdağı'nda Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi

1 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Nurdağı'nda Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi, System.String[]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.


Nurdağı Kaymakamlığının salonunda yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Lokman Düzgün, muhtarlardan gelen talepleri dinledi, sorunların çözümü için kurum amirlerine talimat verdi.


Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır da belediyecilik faaliyetleri hakkında muhtarlara bilgi verdi, talepleri aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Gaziantep, Nurdağı, Güncel
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