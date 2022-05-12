Nurdağı'nda muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Nurdağı'nda muhtarlar toplantısı düzenlendi

12.05.2022 15:51
Nurdağı'nda muhtarlar toplantısı düzenlendi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Sinan Korkmaz başkanlığında Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Halil İbrahim Göl, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Erdal Köse, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda Kaymakam Korkmaz, muhtarlardan gelen talepleri dinleyerek, sorunların çözümü için kurum amirlerine talimat verdi.

Belediye Başkanı Kavak da ilçede gerçekleştirilen ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgiler verdi, muhtarların sorularını cevapladı.

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Sinan Korkmaz, Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nurdağı'nda muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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