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Nurdağı'nda muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı
6 saat önce
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:26 Kaynak: AA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yapıldı.
Nurdağı Kaymakamlığındaki toplantıya, Kaymakam Eşref Akça, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Hacı Hacı Ahmet Önel, Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi ile mahalle muhtarları ve daire amirleri katıldı.
Muhtarların sorunlarının ve taleplerinin alındığı toplantı, muhtarların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.
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