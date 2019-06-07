Nurdağı'nda orman yangını
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönümde bulunan çalılık alan yandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:26 Kaynak: İHA
'in Nurdağı
ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönümde bulunan çalılık alan yandı.
İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta kırsal Başpınar
Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 dönüm orman arazisinde bulunan çalılık alan kül oldu.
Söndürme çalışmalarının sürdüğü alanda yangının sebebi belirlenmeye çalışılıyor. - GAZİANTEP
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