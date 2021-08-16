NURDAĞI'NDA ORMANLAR 203 KİŞİLİK EKİPLE KORUNUYOR - Son Dakika

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde bulunan ormanlar 203 kişilik ekiple korunuyor. Jandarma ve korucuların da yer aldığı ekip karadan yaya devriye yapmanın yanı sıra gözetleme kuleleri ve dronlarla de havadan yangınlara karşı önlem alıyor.

Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 78 jandarma personeli,125 güvenlik ve gönüllü korucusu olmak üzere 203 kişilik ekip ile ilçedeki ormanlık alanlarda olası yangınlara karşı önlem alındı. Ekipler, ilçede bulunan 5 ilin kesişme noktasındaki 1150 rakımlı Emir Tepede bulunan yangın gözetleme kulesinden 'keskin göz' adı verilen dürbünler ile sürekli olarak bölgeyi gözetliyor. Dronlarla da havadan sürekli takip edilen ormanlık alanda, jandarma ve korucular yaya devriye yaparak, alanda yangına yol açabilecek cam şişe ve benzeri atıkları temizliyor.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, 78 jandarma personeli ve 125 koruyucu ile ilçedeki ormanları korumaya devam ettiklerini belirterek, Ekiplerimiz, dronlar ve yangın gözetleme kulesinde konuşlandırılan dürbünler ile 24 saat görev yapıyorlar. Yangınlara karşı alınan tedbirlerin yaz aylarının sonlarına kadar devam edeceğiz dedi.