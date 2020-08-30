GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Osmaniye Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen Yahya K. yönetimindeki 31 DC 656 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Yahya K. yaralandı. Yaralı, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 18:55 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Nurdağı'nda otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika