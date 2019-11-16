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Nurdağı'nda otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
6 saat önce
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ali Bıldırcın (32) ile yanında bulunan Muhammed Bilal Koyuncu (22) yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:24 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ali Bıldırcın (32) ile yanında bulunan Muhammed Bilal Koyuncu (22) yaralandı. Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Nurdağı-Bahçe Karayolu'nun 2'nci kilometresinde meydana gelen kazada, Ali Bıldırcın yönetimindeki 31 KMC 03 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, 300 metre sürüklendi. Ardından da şarampole yuvarlandı. İhbarla gelen jandarma ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan Bıldırcın ile Koyuncu ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların tedavisi devam ederken, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- İslahiyegaziantep
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