Nurdağı'nda otomobilin çarptığı köpek belediye ekiplerince veterinere götürüldü - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, Nurdağı Belediyesi ekiplerince veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nurdağı- Kahramanmaraş kara yolunda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarptığı köpek yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Nurdağı Belediyesi ekipleri, yaralı hayvanı tedavisi için veterinere götürdü.

Ayağı kırılan köpeğin hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi.