Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Polis Haftası Etkinliği

Nurdağı'nda Polis Haftası Etkinliği

47 dakika önce

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, Polis Haftası dolaysıyla Kaymakam Lokman Düzgün'ü ziyaret etti.

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Nurdağı İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, Polis Haftası dolaysıyla Kaymakam Lokman Düzgün'ü ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Düzgün, emniyet teşkilatının ilçenin huzuru için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Düzgün, Mahmut Astan'a çiçek hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:41 Kaynak: AA

Nurdağı, Polis Haftası, Güncel
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