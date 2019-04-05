Nurdağı'nda Polis Haftası Etkinliği
47 dakika önce
Nurdağı İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, Polis Haftası dolaysıyla Kaymakam Lokman Düzgün'ü ziyaret etti.
Nurdağı
İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, Polis Haftası
dolaysıyla Kaymakam Lokman Düzgün'ü ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Düzgün, emniyet teşkilatının ilçenin huzuru için gece gündüz çalıştığını söyledi.
Düzgün, Mahmut Astan'a çiçek hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:41 Kaynak: AA
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