Nurdağı'nda polisten yol denetimi
1 saat önce
Nurdağı İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Kömürler gişelerinde oluşturduğu uygulama noktasında yol denetimi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:14 Kaynak: AA
Nurdağı İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Kömürler gişelerinde oluşturduğu uygulama noktasında yol denetimi yaptı.
Polisler, durdurdukları araçlarda, emniyet kemeri, hız sınırı, ruhsat ve kimlik kontrolü yaptı.
Yaklaşık iki saat süren uygulamada, 91 araç kontrol edilirken kurallara uymayan sürücülere ceza işlemi uygulandı.
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