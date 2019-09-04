Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda polisten yol denetimi
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Nurdağı'nda polisten yol denetimi

1 saat önce

Nurdağı İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Kömürler gişelerinde oluşturduğu uygulama noktasında yol denetimi yaptı.

Nurdağı'nda polisten yol denetimi, System.String[]

Nurdağı İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Kömürler gişelerinde oluşturduğu uygulama noktasında yol denetimi yaptı.

Polisler, durdurdukları araçlarda, emniyet kemeri, hız sınırı, ruhsat ve kimlik kontrolü yaptı.


Yaklaşık iki saat süren uygulamada, 91 araç kontrol edilirken kurallara uymayan sürücülere ceza işlemi uygulandı.

Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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