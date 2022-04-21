Nurdağı'nda şehir içi dolmuş hattı hizmete başladı - Son Dakika
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Nurdağı'nda şehir içi dolmuş hattı hizmete başladı

21.04.2022 12:44
Nurdağı'nda şehir içi dolmuş hattı hizmete başladı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şehir içi dolmuş hattı hizmete girdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şehir içi dolmuş hattı hizmete girdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı (UKOME) kararı ile ilçeye kurulan dolmuş hattı hizmete başladı.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, AA muhabirine, yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı ilçede şehir içi dolmuş hattının hizmete girdiği müjdesini verdi.

Hizmetin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Kavak, "İlçe olduğumuzdan yaklaşık 25 yıl sonra Nurdağı'nda 2 hatta 4 araç hizmete girdi. İhtiyaç durumuna göre bu sayıyı artıracağız." dedi.

Aslanlı Mahalle Muhtarı Ali Göğebakan, şehir içi dolmuş hattının hizmete girmesiyle ilçe için büyük bir ihtiyacın karşılanacağını belirterek, hizmetin vatandaşa ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Kavak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nurdağı'nda şehir içi dolmuş hattı hizmete başladı - Son Dakika


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