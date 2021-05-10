NURDAĞI'NDA SOKAĞA ÇIKAMAYANLARA DAVUL VE ZURNALI EĞLENCE - Son Dakika

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmada evde kalanlar, kamyonet kasasında davul zurna çalan belediye ekibi tarafından eğlendirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmada, evde kalanların moral ve motivasyonunu yükseltmek için Nurdağı Belediyesi tarafından davul zurna ekibi görevlendirildi. Kamyonet üzerindeki ekip, davul ve zurna çalarak sokak sokak dolaşıp pencere, balkon ve teraslara çıkanları eğlendirdi, ailelere de dışarıya çıkmamaları için uyarıda bulundu. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan davul-zurna ekibi, birçok sokağa uğrayıp, oyun havaları çalarak insanların dışarı bakmasını sağlayarak eğlenceli dakikalar yaşattı.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak,"Pandemi döneminde kısıtlamalardan dolayı eve kapanan vatandaşlarımıza moral ve motivasyonlarını düzeltmek amacıyla yöresel davul zurna ekibiyle vatandaşlarımıza farklı etkinlikle moral vermeye çalışıyoruz. Davul zurna ekibinin bu moral turunda vatandaşlarımızın eşlik ederek mutlu olduğu görmek bizleri de sevindirdi" dedi.