Nurdağı'nda sokak hayvanları için "İyilik Hareketi" - Son Dakika

Nurdağı ilçesinde 13 gönüllü öğretmenin başlattığı, kaymakamlık ve belediyenin destek verdiği sokak hayvanları için başlatılan "İyilik Hareketi"ne bireysel ve kurumsal destek artıyor.

Pandemi sürecinde sokak canlılarının ihtiyaçlarının karşılanması ve ilçede duyarlılığın artması için Nurdağı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 13 gönüllü öğretmenin başlattığı, Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da destek verdiği iyilik hareketi büyüyor.

Nurdağı Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi Yıldız Doğan, çalışmalara 4 köpek evi bağışlayarak destek verdi.???????

Kaymakam Akça, iyilik hareketine destek vererek sokak hayvanlarının mama, içecek ve barınmalarına destek olanlara teşekkür etti.