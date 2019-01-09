Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Taşımalı Eğitim Veren 26 Okula Kar Tatili

Nurdağı'nda Taşımalı Eğitim Veren 26 Okula Kar Tatili

43 dakika önce

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan 26 ilkokulda eğitime bir gün ara verildi.

Nurdağı'nda Taşımalı Eğitim Veren 26 Okula Kar Tatili, System.String[]
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan 26 ilkokulda eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışının yüksek kesimlerde 20 santimetreyi bulduğu ilçede öğrenci servislerinin 26 mahalleye ulaşımda zorluklar çekmesi üzerine Nurdağı Kaymakamlığı taşımalı sistemle eğitim veren okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:22 Kaynak: DHA

Gaziantep, Nurdağı, Kar, Güncel
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