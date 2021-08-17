Nurdağı'nda temizlik hareketi başlatıldı - Son Dakika

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, son günlerde yaşanan anız ve orman yangınlarına dikkat çekmek üzere temizlik hareketi başlattı.

Kaymakam Akça, TEMA gönüllüleri ve beraberinde ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları, güvenlik güçleri, sivil toplum örgütleri ve gençlerle ormanlık alanlarda başlatılan temizlik hareketi kapsamında plastik-cam şişe ve çöpleri topladılar.

Harekete katılanlara hediyeler veren Akça, doğayı sevdiklerini, ormanları koruduklarını, bu yüzden ormanlarda temizlik hareketi başlattıklarını kaydetti.