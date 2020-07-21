Nurdağı'nda temmuz ayı muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde temmuz ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

Nurdağı Belediyesi Kullar Park'ında Kaymakam Eşref Akça başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Erdal Köse, daire Amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Katılımcılar, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplantıya maskeli, dezenfektan kullanarak ve sosyal mesafeye uyarak katıldı.

Toplantıda, Kovid-19 ile etkin mücadele ve yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan hazırlıklar, alınacak tedbirler görüşüldü.