Nurdağı'nda trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nurdağı'nda trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı - Son Dakika

Nurdağı'nda trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Nurdağı'nda trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Osmaniye karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 27 BZ 900 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.A. idaresindeki 46 FB 895 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler S.A. ve F.A. ile araçlarda bulunan K.A.(69), S.E.(2), M.F.A (6), M.A. (31) yaralandı.


Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu
Ümraniye'de asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 6 yaralı Kanlı pusu! Muhtara sokak ortasında kurşun yağdırdılar

Son Dakika Haberleri
03:14 Bursa'da korkutan yangın, 3 fabrika küle döndü - Son Dakika Haber
03:10 Kaçak yapıların yıkımında vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında arbede - Son Dakika Haber
02:27 Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
01:03 3 farklı adreste soba zehirlenmesi, 6 kişi tedavi altında - Son Dakika Haber
01:03 İstanbul'da lodos etkili oluyor - Son Dakika Haber
23:44 Libya'da UHM güçleri, Hafter mevzilerine saldırı başlattı: Çok sayıda bölge el değiştirdi - Son Dakika Haber
23:30 Küçük kızın aldığı Noel kartında, Çin hapishanesinden 'zorla çalıştırılma' mesajı çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 03:23:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nurdağı'nda trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]