Nurdağı'nda trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nurdağı'nda trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı - Son Dakika

Nurdağı'nda trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Nurdağı'nda trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Osmaniye karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 27 BZ 900 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.A. idaresindeki 46 FB 895 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler S.A. ve F.A. ile araçlarda bulunan K.A.(69), S.E.(2), M.F.A (6), M.A. (31) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
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