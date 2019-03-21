Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Tuz Tüketimi Konulu Seminer Düzenlendi

Nurdağı'nda Tuz Tüketimi Konulu Seminer Düzenlendi

50 dakika önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tuz tüketimi konulu seminer düzenlendi.

Nurdağı'nda Tuz Tüketimi Konulu Seminer Düzenlendi, System.String[]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tuz tüketimi konulu seminer düzenlendi.


Nurdağı Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle verilen eğitim, Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor ve hemşireler, tuz tüketimi konusunda vatandaşlara bilgi verdi.

Seminerde katılımcılara, tuz çeşitleri, aşırı tuz kullanımında sağlık sorununa neden olabilecek sorunlar, tuzun böbrekle bağlantısı, tuz tüketimini azaltmanın yolları anlatıldı. Sağlıklı bir yaşam için iyot kullanmanın önemi, gebelikte, çocukluk ve gençlikte, yetişkinlikte sağlık için tuz kullanımı konularında bilgiler verildi.

Katılımcılar, eğitim sayesinde aşırı tuzun zararlarını öğrendiklerini belirterek, yetkililere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:37 Kaynak: AA

Gaziantep, Nurdağı, Güncel
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