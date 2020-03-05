Nurdağı'nda uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nurdağı'nda uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Nurdağı'nda uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kaymakam Eşref Akça başkanlığında uyuşturucuyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Nurdağı'nda uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kaymakam Eşref Akça başkanlığında uyuşturucuyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, gençlerin uyuşturucudan uzak tutulması ve bağımlılık konularında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakam Akça, İçişleri Bakanlığı talimatıyla Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele toplantılarının yapıldığını söyledi.


Tüm kurumların bu konuyu titizlikle takip ettiğini belirten Akça, uyuşturucu ile mücadele konusunun önemine vurgu yaptı.


Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi, Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel ve kurum amirleri katıldı.

Gaziantep, Nurdağı, Akça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:08 Kaynak: AA
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