Nurdağı'nda Vefa Sosyal Destek Grubu Sokak hayvanlarını da unutmadı - Son Dakika

Nurdağı'nda Vefa Sosyal Destek Grubu Sokak hayvanlarını da unutmadı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için seferber oldu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için seferber oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu sokak hayvanlarını da unutmadı.

Sokağa çıkma yasağına vatandaşların uyduğu ilçede Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli ekipler araçlarla şehrin dört bir yanını dolaşarak sokak köpekleriyle kediler için yiyecek, mama ve su bıraktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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