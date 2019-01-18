Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda, Yağışlar İstinat Duvarını Çökertti

Nurdağı'nda, Yağışlar İstinat Duvarını Çökertti

1 saat önce

Kadir ÇELİK -GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, sağanak yağışlarla birlikte karayolunda meydana gelen heyelanda istinat duvarı çöktü.

Nurdağı'nda, Yağışlar İstinat Duvarını Çökertti, System.String[]
Kadir ÇELİK -GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, sağanak yağışlarla birlikte karayolunda meydana gelen heyelanda istinat duvarı çöktü.

İlçede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ve yayalar zorluk yaşadı. Yağış nedeniyle Nurdağı-Osmaniye karayolunda da heyelanla birlikte 26 metre uzunluğunda istinat duvarı çöktü.Taş ve toprak yola düşmesiyle trafik tek şeritte verilirken Karayolu Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yoldaki yığınları temizlemek için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:31 Kaynak: DHA

DHA, Nurdağı, Güncel
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