Nurdağı'nda yeni polis araçları hizmette - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nurdağı'nda yeni polis araçları hizmette - Son Dakika

Nurdağı'nda yeni polis araçları hizmette

6 saat önce

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde yeni araçlar hizmet vermeye başladı.

Nurdağı'nda yeni polis araçları hizmette, System.String[]

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde yeni araçlar hizmet vermeye başladı.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Nurdağı ilçe Emniyet Müdürlüğüne asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet araç tahsis edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, "Göreve başladığımız ilk günden bu yana ilçemizdeki güvenlik hizmetlerinin daha iyi ve modern şartlarda yerine getirilmesi, hizmet binalarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi için gerekli bütün gayreti sarf etmeye çalışıyoruz. İl Emniyet Müdürümüz Sayın Cengiz Zeybek'e ilçemize asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis ettikleri bu araçlardan ötürü şahsım ve personellerimiz adına şükranlarımızı arz ediyorum. Hem devriye hizmetleri hem de ihbar ve şikayetlerde olaylara en kısa sürede ulaşmak en büyük hedefimizdir. Bu araçlarımızın da hizmete sunulması ile birlikte personellerimiz kendilerine bildirilen olaya çok daha kısa sürede müdahalede bulunacaklardır. vatandaşlarımıza sunulan güvenlik hizmetleri seviyesi daha üst noktalara taşınmış olacaktır" dedi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:38 Kaynak: İHA
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