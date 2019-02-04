Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Yıldırım Düşme Anı Görüntülendi

Nurdağı'nda Yıldırım Düşme Anı Görüntülendi

31 dakika önce

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, dün akşam etkili olan sağanak yağış sırasında dağlık alana yıldırım düşmesiyle görüntülendi.

Nurdağı'nda Yıldırım Düşme Anı Görüntülendi, System.String[]
Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, dün akşam etkili olan sağanak yağış sırasında dağlık alana yıldırım düşmesiyle görüntülendi.

Karaburçlu Mahallesinde gök gürlemesiyle başlayan sağanak yağışla birlikte dağlık alana yıldırım düşmesi görüntülendi. Yıldırımın düşme anına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşım beğeni topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:44 Kaynak: DHA

Gaziantep, Nurdağı, Güncel
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