Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Yol Çöktü

Nurdağı'nda Yol Çöktü

7 dakika önce

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde sağanak nedeniyle karayolunda çökme meydana geldi.

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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde sağanak nedeniyle karayolunda çökme meydana geldi.

Nurdağı'nda dün akşam başlayan ve sabaha kadar etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Nurdağı-Osmaniye karayolunun Aslanlı bölgesinde ise yağışlar nedeniyle aşınan yolda çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı yol trafiğe kapatılarak onarım çalışması başlatıldı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:58 Kaynak: DHA

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