Nurdağı'nda Yol Çöktü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde sağanak nedeniyle karayolunda çökme meydana geldi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde sağanak nedeniyle karayolunda çökme meydana geldi.



Nurdağı'nda dün akşam başlayan ve sabaha kadar etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Nurdağı-Osmaniye karayolunun Aslanlı bölgesinde ise yağışlar nedeniyle aşınan yolda çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı yol trafiğe kapatılarak onarım çalışması başlatıldı.



- Gaziantep

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