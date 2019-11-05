Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda zabıta marketlerdeki etiketleri denetledi
Son Dakika Ekonomi Nurdağı'nda zabıta marketlerdeki etiketleri denetledi

Nurdağı'nda zabıta marketlerdeki etiketleri denetledi

6 saat önce

Gaziantep'in nurdağı'nda zabıta ekipleri, ilçede halkın daha sağlıklı ve ucuz gıda tüketimi yapılabilmesi için marketlerdeki etiket uygulamaları denetlendi.

Nurdağı'nda zabıta marketlerdeki etiketleri denetledi, System.String[]

Gaziantep'in nurdağı'nda zabıta ekipleri, ilçede halkın daha sağlıklı ve ucuz gıda tüketimi yapılabilmesi için marketlerdeki etiket uygulamaları denetlendi.


İlçede belediye zabıta ekipleri tarafından marketlerdeki etiketlerin yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihleri, unlu mamuller satan pastahane, fırın, market ve alışveriş merkezleri de denetlendi.


Ekipler, suni fiyat artışları, ruhsat ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.


Kurallara uymayan ve eksikleri olan işletmeler ikaz edilerek, bir sonraki sonraki denetimlerde aynı eksikliklerle karşılaşılması halinde gerekli cezai işlemlerin yapılacağı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Zabıta, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:22 Kaynak: İHA
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