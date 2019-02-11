Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Zehirlenen 6 Köpek Telef Oldu

Nurdağı'nda Zehirlenen 6 Köpek Telef Oldu

45 dakika önce

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda iddiaya göre zehirlenerek telef edilmiş 6 köpek bulundu.

Nurdağı'nda Zehirlenen 6 Köpek Telef Oldu, System.String[]
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda iddiaya göre zehirlenerek telef edilmiş 6 köpek bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Nurdağı İlçesi Aslanlı beli ormanlık alanda doğa yürüyüşü yapanlar ormanlık alanda zehirlenmiş ve kulak küpeleri kesilmiş 6 köpeği ölü buldu. Köpeklerin zehirlendikten sonra kulak küpelerinin kesildiğini öne süren çevredekiler duruma tepki gösterdi.

İhbar üzerine, olayla ilgili Nurdağı Kaymakamlığı harekete geçerken, jandarmanın olay yerinde  geniş çaplı araştırma yaparak, soruşturma başlattığı bildirildi.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:59 Kaynak: DHA

Jandarma, Gaziantep, Nurdağı, Güncel
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