Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Zehirlenen 6 Köpek Telef Oldu

Nurdağı'nda Zehirlenen 6 Köpek Telef Oldu

2 gün önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda iddiaya göre zehirlenerek telef edilmiş 6 köpek bulundu.

Nurdağı'nda Zehirlenen 6 Köpek Telef Oldu, System.String[]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda iddiaya göre zehirlenerek telef edilmiş 6 köpek bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Nurdağı İlçesi Aslanlı beli ormanlık alanda doğa yürüyüşü yapanlar ormanlık alanda zehirlenmiş ve kulak küpeleri kesilmiş 6 köpeği ölü buldu. Köpeklerin zehirlendikten sonra kulak küpelerinin kesildiğini öne süren çevredekiler duruma tepki gösterdi.

İhbar üzerine, olayla ilgili Nurdağı Kaymakamlığı harekete geçerken, jandarmanın olay yerinde  geniş çaplı araştırma yaparak, soruşturma başlattığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:30 Kaynak: DHA

Jandarma, Gaziantep, Nurdağı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'da Bir Belediye Başkanı Köpeklerin Havlamasını Yasakladı Siyasi Anlaşmazlık Bir Aileyi Dağıttı!

Ağılın Önünde Nöbet Tutan Vatandaş, Hırsızları Vurdu: 1 Ölü, 2 Yaralı AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.2.2019 23:35:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Zehirlenen 6 Köpek Telef Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]