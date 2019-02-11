Nurdağı'nda Zehirlenen 6 Köpek Telef Oldu
2 gün önce
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda iddiaya göre zehirlenerek telef edilmiş 6 köpek bulundu.
Gaziantep
'in Nurdağı
ilçesinde, ormanlık alanda iddiaya göre zehirlenerek telef edilmiş 6 köpek bulundu. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı.
Nurdağı İlçesi Aslanlı beli ormanlık alanda doğa yürüyüşü yapanlar ormanlık alanda zehirlenmiş ve kulak küpeleri kesilmiş 6 köpeği ölü buldu. Köpeklerin zehirlendikten sonra kulak küpelerinin kesildiğini öne süren çevredekiler duruma tepki gösterdi.
İhbar üzerine, olayla ilgili Nurdağı Kaymakamlığı harekete geçerken, jandarmanın olay yerinde geniş çaplı araştırma yaparak, soruşturma başlattığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:30 Kaynak: DHA
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