Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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Nurdağı'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

44 dakika önce

Gaziantep'te, iki tır ile bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Nurdağı'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Gaziantep'te, iki tır ile bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 18. kilometresinde meydana gelen zincirleme kazada Cuma Damlar idaresindeki 31 ACU 92 plakalı tır sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonrasında İsa P.'ın kullandığı 27 BJD 48 plakalı tıra çarparak durabildi. Feci kazada arkadan gelen İlyas K.'nin kullandığı 33 TR 108 plakalı otomobil de tıra arkadan çarptı.

Cuma Damlar kaldırıldığı Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan İsa P., İlyas K. ve annesi Huri K. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Gaziantep'te çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:01 Kaynak: İHA
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