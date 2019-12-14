Nurdağı'ndaki sivil toplum kuruluşlarından şehit ailelerine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nurdağı'ndaki sivil toplum kuruluşlarından şehit ailelerine destek - Son Dakika

Nurdağı'ndaki sivil toplum kuruluşlarından şehit ailelerine destek

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki sivil toplum kuruluşları HDP binası önünde bekleyen şehit ailelerine destek için Diyarbakır'a gittiNurdağı Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen Nurdağı sivil toplum kuruluşları temsilcileri Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen...

Nurdağı'ndaki sivil toplum kuruluşlarından şehit ailelerine destek, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki sivil toplum kuruluşları HDP binası önünde bekleyen şehit ailelerine destek için Diyarbakır'a gitti


Nurdağı Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen Nurdağı sivil toplum kuruluşları temsilcileri Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen annelere destek Diyarbakır'a hareket etti. Çocuklarını terörden kurtarmak için mücadele veren şehit annelerini ziyaret eden sivil toplum kuruluş temsilcileri, ellerinde Türk bayrakları ile HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.


Nurdağı STK temsilcileri, ailelerle bir süre görüşerek, destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. - GAZİANTEP

Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:52 Kaynak: İHA
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