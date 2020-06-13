Nurdağı'nde hububat hasadı devam ediyor - Son Dakika

Nurdağı'nde hububat hasadı devam ediyor

Nurdağı ilçesinde arpa ve buğday hasadına devam ediliyor.

Nurdağı ilçesinde arpa ve buğday hasadına devam ediliyor.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede hububat hasadının on gün önce başladığını söyledi.

İçe genelindeki 48 mahallede, 110 bin dekarda buğday, 20 bin dekarda ise arpa yetiştirildiğini ifade eden Belpınar, mevsimsel yağışların güzel geçmesi dolayısıyla buğdayda rekoltenin geçen yıla göre iyi olduğunu söyledi.

Hasadın bereketli geçtiğini ifade eden Belpınar, "Buğdayda sulu alanlarda dekar başına 750, susuz alanlarda ise 500 kilogram, arpada ise sulu alanlarda dekar başına 600, susuz alanlarda ise 400 kilogram rekolte bekliyoruz. Buğday alım işlemi Türk Şeker tarafından yapılıyor. Buda çiftçi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz." dedi

İlçedeki hububat hasadının Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Nurdağı'nde hububat hasadı devam ediyor

Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 03:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nurdağı'nde hububat hasadı devam ediyor - Son Dakika

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