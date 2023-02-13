Nurdağı tamamen yıkılacak - Son Dakika
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Nurdağı tamamen yıkılacak

13.02.2023 17:48

Nurdağı tamamen yıkılacakGAZİANTEP Yaşanan deprem afetinden büyük ölçüde etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesi tamamen yıkılarak yeniden inşa edilecek.

Nurdağı tamamen yıkılacak
GAZİANTEP Yaşanan deprem afetinden büyük ölçüde etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesi tamamen yıkılarak yeniden inşa edilecek. Depremin 8. gününde Nurdağı'nda enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken ilçenin yüzde yüzünün yıkılacağı belirtildi. Nurdağı'na görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. İlçede en son 160 saat sonra Nilüfer Apartmanından 18 yaşındaki Saadet Coşkun sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Vali Bilgin, "Bütün ekiplerimiz elbirliğiyle çalışıyor. Ekiplerimizin tamamının çok büyük katkısı var. Nurdağı'nda son 8 apartmanda enkaz altından arama kurtarma çalışması var. Türkiye'nin bu birliği, bütünlüğü olduğu sürece bizle bu afetleri Allah'ın izniyle en kısa sürede atlatacağız. Üzüntülüyüz çok canlarımızı yitirdik." dedi.Vali Osman Bilgin, Nurdağı ilçesinin tamamen yıkılarak yeniden inşa edileceğini de belirterek, "Yaşadığımız afet çok büyük afet. Nurdağı ilçesinin kararını aldık bakanımızla. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını, yüzde yüzünü. Bir apartmandan 150 ceset çıkan binamız var. Yeniden inşa olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Osman Bilgin, Gaziantep, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nurdağı tamamen yıkılacak - Son Dakika

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